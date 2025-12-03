Femminicidio ad Ancona: donna di 50 anni uccisa dal marito, ora ricercato

Ancona – Tragedia a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, dove una donna di 50 anni di origini macedoni, Sadjide Muslija, è stata trovata morta nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, Nazif Muslija, anch’egli 50enne e di origini macedoni, attualmente irreperibile.

A dare l’allarme è stato il datore di lavoro della vittima, preoccupato per la sua assenza al lavoro. I carabinieri della Stazione di Moie di Maiolati Spontini sono intervenuti nell’abitazione, trovando la donna riversa sul letto con evidenti segni di violenza. Sul posto sono intervenuti anche il magistrato di turno della Procura di Ancona, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Sezione Investigazioni Scientifiche di Ancona, della Compagnia di Jesi, e il sindaco di Monte Roberto, Lorenzo Focante.

La vicenda ha radici recenti: lo scorso aprile l’uomo era stato arrestato dopo un’aggressione alla moglie, durante la quale, contestandole un presunto tradimento, aveva sfondato la porta della camera da letto con un’ascia. La donna aveva denunciato di subire violenze fisiche da due anni. Dopo tre mesi, a luglio, Nazif Muslija aveva patteggiato una pena e, una volta rilasciato, era tornato a vivere con la moglie.

Ora l’uomo è ricercato con l’accusa di femminicidio e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per rintracciarlo e chiarire nei dettagli quanto accaduto.