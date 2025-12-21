Como, omicidio-suicidio: trovati morti due anziani in casa

Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio, anche se i carabinieri, che conducono le indagini coordinate dal sostituto procuratore Simone Pizzotti, mantengono il massimo riserbo e non escludono ancora alcuna ipotesi. L’allarme sarebbe stato lanciato dal figlio dell’uomo, che viveva con la seconda moglie, una donna di origini straniere. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gaggino Faloppio e del reparto operativo di Como.

Da quanto emerge, i militari escludono per ora la rapina. La donna, Graziella Botta, 77 anni, con gravi problemi di salute, non presentava ferite evidenti. Il marito, Roberto Bianchi, 78 anni, si sarebbe tolto la vita con un coltello dopo aver ucciso anche il cane della coppia. In casa è stato ritrovato un biglietto d’addio scritto dall’uomo. L’autopsia chiarirà se la donna sia stata uccisa o sia morta per cause naturali. Secondo le prime informazioni, sullo sfondo della tragedia ci sarebbero le condizioni di fragilità in cui versava da tempo la donna.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.