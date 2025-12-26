Checco Zalone fa il botto a Natale: “Buen Camino” incassa 5,6 milioni di euro e supera “Avatar”

BARI - È accaduto l'inimmaginabile. Questa mattina James Cameron, il regista del colossal Avatar. Fuoco e cenere, si sarà sicuramente sorpreso guardando gli incassi: “Chi ca*** è questo Checco Zalone?” deve aver pensato.Perché Buen Camino, nel suo primo giorno di programmazione a Natale, ha registrato un incasso strepitoso di 5,6 milioni di euro con 680.000 spettatori. Gli altri film in sala, come direbbe lo stesso Zalone, semplicemente non hanno avuto possibilità.Per fare un confronto, Avatar. Fuoco e cenere ha incassato 868.290 euro, mentre Norimberga si è fermato a 231.278 euro.Il film, che era stato accolto con scetticismo dalla critica prima ancora dell’uscita, ha invece conquistato il pubblico, che è uscito dalle sale tra risate e applausi, felice di aver speso il biglietto.