Cava de’ Tirreni, tragedia familiare: uccide la compagna e si suicida lanciandosi dalla finestra

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato mortalmente la compagna e poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra dell’abitazione. Il dramma si è consumato intorno alle 16.30 in un palazzo di via Ragone.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la donna con diverse coltellate all’interno dell’appartamento. Subito dopo sarebbe salito sul tetto dello stabile e si sarebbe lanciato nel vuoto, precipitando in un cortile adiacente. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo. La donna, gravemente ferita, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove però è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate.

La vittima

La donna uccisa si chiamava Anna Tagliaferri, imprenditrice molto conosciuta in città. Era la titolare della storica pasticceria “Tirreno”, un punto di riferimento per Cava de’ Tirreni, che lo scorso anno aveva celebrato i 50 anni di attività. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità locale, dove era stimata sia per il lavoro sia per l’impegno professionale.

La conferma del sindaco

A confermare ufficialmente quanto accaduto è stato il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che ha raggiunto il luogo della tragedia e ha affidato ai social un messaggio di cordoglio e sgomento.

“Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”, ha scritto il primo cittadino, spiegando anche che nell’aggressione sarebbe rimasta ferita la madre della vittima.

In segno di lutto e rispetto, il sindaco ha annunciato la sospensione di tutte le iniziative e attività natalizie previste in città nei prossimi giorni.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui si è consumato l’ennesimo, drammatico episodio di violenza domestica.