Casalgrande: uomo travolto e ucciso, caccia all’investitore

– Un uomo è stato travolto e ucciso da un’auto a, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, uscita di casa per buttare la spazzatura, è stata investita sul colpo da una vettura il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito.

Sono in corso ricerche da parte dei carabinieri tra le province di Reggio Emilia e Modena per rintracciare l’investitore. Quest’ultimo rischia di essere accusato di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine per contribuire alle indagini.