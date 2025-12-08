23enne morta annegata nel Lago di Como

È stato trovato a 12 metri di profondità nelle acque del Lago di Como, a Tremezzina, il corpo senza vita di una ragazza di 23 anni scomparsa nelle scorse ore. Le ricerche, avvenute con un’operazione congiunta dei Carabinieri, della Guardia Costiera e delle squadre dei Vigili del Fuoco di Dongo, sono scattate quando sul pontile sono stati ritrovati alcuni effetti personali della donna. Ancora non sono chiare le cause del decesso, con i Carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze per far chiarezza sull'accaduto.