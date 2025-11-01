Valanga sulla Cima Vertana, tre morti e due dispersi

Tragedia in, sulla, nel gruppo dell'Ortles: una valanga ha travolto un gruppo di alpinisti causando– una donna e due uomini – tutti di nazionalità tedesca, e. Lo ha reso noto il, contattato dall’agenzia Agi.

Le vittime e i dispersi appartenevano a due gruppi di escursionisti. Il primo, composto da tre persone, è stato completamente travolto dalla neve, con esito mortale per tutti. Il secondo, composto da quattro escursionisti, è stato parzialmente travolto: due sono sopravvissuti, mentre due risultano dispersi. Le vittime stavano scalando la parete nord della cima, a circa 3.200 metri di altitudine. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 16, probabilmente a seguito dello stacco di una slavina dalla parte superiore della montagna.

Sul posto sono intervenuti due elicotteri di soccorso, i Vigili del Fuoco volontari di Solda, il Soccorso Alpino di Solda e gli agenti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono in corso, in condizioni difficili a causa del rischio di ulteriori slavine.