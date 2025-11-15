Ucraina, Kiev distrugge la strada verso Pokrovsk per bloccare i russi: accerchiamento a Dimitrov

Kiev - L’ha bombardato la strada che collega Selydove a Pokrovsk per ostacolare l’avanzata delle forze russe. Nel frattempo, secondo quanto dichiarato all’agenzia Tass dall’esperto militare Andrey Marochko, i soldati russi avrebbero completato l’, nel Donetsk, dove le truppe ucraine sarebbero completamente circondate e impossibilitate a lasciare la città. “L’accerchiamento vicino a Dimitrov è stato praticamente sigillato. Gli ucraini sono circondati”, ha affermato Marochko.

Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il Paese riceverà presto nuovi sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento dai suoi alleati, in particolare dalla Francia. “Le decisioni relative sono già in fase di preparazione: si tratterà di un accordo storico”, ha dichiarato durante il discorso serale, riportato da RBC-Ucraina.

Zelensky ha inoltre ricordato che questa settimana gli Stati nordici e baltici hanno stanziato 500 milioni di dollari per il programma Purl, volto a fornire all’Ucraina armi americane, contribuendo a scoraggiare gli attacchi russi. Il presidente ha aggiunto che sono in preparazione ulteriori potenti sistemi di difesa aerea, sottolineando che l’accordo con la Francia sarà finalizzato presto e definirà un momento storico per la difesa del Paese.