Ucraina, attacco russo notturno: almeno 3 morti e 12 feriti

Drop of Light/Shutterstock

Ucraina, 8 novembre 2025 – Durante la notte sono stati lanciati allarmi antiaerei in gran parte del Paese, da Kharkiv a Odessa, a causa di attacchi russi con missili e droni, mirati anche alle infrastrutture energetiche.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di un "attacco massiccio" con almeno 25 missili balistici, missili aerobalistici e da crociera e più di 450 droni di vari tipi".

A Dnipro, un drone ha distrutto un edificio di nove piani, causando 3 morti e 12 feriti, tra cui due bambini. Il sindaco Borys Filatov ha avvertito che il bilancio potrebbe aumentare durante le operazioni di soccorso.

Intanto, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la cattura del villaggio di Vovche, nella regione di Dnipropetrovsk.