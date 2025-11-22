Trump avverte Kiev: a Ginevra l’Europa discute il piano di pace Usa

Kiev - I rappresentanti dei principali Stati europei si riuniranno domani a Ginevra per discutere con Stati Uniti e Ucraina il piano di pace proposto da Washington. L’incontro coinvolgerà i consiglieri per la sicurezza nazionale dei Paesi dell’E3 – Francia, Germania e Regno Unito – insieme ai rappresentanti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e dell’Ucraina.

A guidare la delegazione americana saranno il Segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff.

La convocazione arriva in un momento di forte tensione diplomatica, dopo che Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Kiev imponendo l’accettazione del piano statunitense entro il 27 novembre, pena l’interruzione delle forniture di armi e intelligence. Quando gli è stato chiesto se la sua proposta fosse definitiva, Trump ha risposto: «No», lasciando intendere che margini di trattativa potrebbero ancora esserci.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato duramente la posizione americana, definendo questo «uno dei momenti più difficili della nostra storia: al bivio tra perdere la dignità o un alleato chiave».

Parallelamente, il presidente del Consiglio Europeo António Costa ha convocato per lunedì una riunione straordinaria dei 27 leader Ue, dedicata proprio alla situazione in Ucraina, che si terrà a margine del vertice tra Unione Europea e Unione Africana.

Le attese per Ginevra

Domani si cercherà di comprendere:

quanto dell’ultimatum di Trump sia realmente negoziabile,

quali garanzie gli Stati Uniti intendano offrire,

e quale posizione l’Europa vorrà assumere di fronte alla pressione americana.

Si tratta di un passaggio cruciale: un eventuale consenso al piano aprirebbe un nuovo capitolo del conflitto; un rifiuto rischierebbe invece di incrinare l’unità occidentale e mettere Kiev in una situazione ancora più complessa.