Tragedia a Torre del Greco: muore poliziotto in incidente stradale, un collega grave

In un primo momento si era ipotizzato che l’incidente fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le indagini successive hanno chiarito che la volante si sarebbe scontrata con una BMW X4 in fuga, che procedeva ad alta velocità. Il conducente del suv è attualmente ricercato dalla polizia per omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione, la vettura avrebbe urtato la macchina degli agenti, facendola precipitare in un dirupo vicino alla stazione ferroviaria delle Fs di Santa Maria la Bruna. A bordo del suv c’erano sei persone: quattro, tra cui due minorenni, sono state trasportate in ospedale.

Scarpati, capo pattuglia della volante del commissariato di Torre del Greco e residente a Portici, sarebbe morto sul colpo, sbalzato fuori dall’auto. L’altro agente, alla guida, è stato sottoposto a intervento chirurgico e resta ricoverato in gravi condizioni.

Le telecamere di sorveglianza e le eventuali testimonianze saranno fondamentali per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Sul luogo dell’impatto è intervenuto anche il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che si è poi recato in ospedale e a casa della famiglia della vittima. Scarpati lascia la moglie e tre figli.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso profondo cordoglio in un messaggio al Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani:

«Profondamente rattristato, esprimo solidarietà e vicinanza ai familiari e a tutto il Corpo. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione».

Le autorità proseguono le indagini per rintracciare il conducente del suv e chiarire tutti i dettagli dell’incidente.