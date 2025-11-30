Tragedia sulla SP 27 tra Tortolì e Villagrande: tre operai egiziani morti in un incidente stradale

Tortoli – Una tragedia ha colpito questa mattina la comunità di Villagrande. Alle 11:10, un grave incidente stradale sulla SP 27 ha causato la morte di, tutti domiciliati a Villagrande:(33 anni),(33 anni) e(36 anni).

I tre viaggiavano in direzione Tortolì a bordo di una Volkswagen Golf 4, quando l’auto è precipitata in un burrone di circa 10 metri all’altezza del ponticello di S’Othai, due chilometri a valle dell’abitato.

Le vittime erano operai edili, dipendenti di una ditta di Pavia, giunti da pochi giorni in Sardegna per lavorare al cantiere del ponte sul rio Figu Niedda. Chi li conosce li ricorda come lavoratori instancabili, professionali e molto apprezzati nel loro ambito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei e Tortolì, le squadre specializzate SAF e SFA, e i Sommozzatori elitrasportati dal Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco, per tentare di soccorrere le vittime e mettere in sicurezza l’area.

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Alla luce della tragedia, giungano le più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime.