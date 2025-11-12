Tragedia a Bibbiena, bambino di 2 anni muore in un asilo nido

Soci (Bibbiena, Arezzo), 12 novembre 2025 – Un bambino di appena due anni è morto questa mattina nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena.

Secondo le prime informazioni, il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, rimanendo accidentalmente soffocato. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani.

I Carabinieri della compagnia di Bibbiena stanno conducendo accertamenti, raccogliendo testimonianze e ricostruendo l’accaduto. L’area è stata transennata per consentire i rilievi.

