Tragedia a Bibbiena, bambino di 2 anni muore in un asilo nido

– Unè morto questa mattina nela Soci, frazione del comune di Bibbiena.

Secondo le prime informazioni, il piccolo potrebbe essere rimasto impigliato con il giubbotto a una pianta, rimanendo accidentalmente soffocato. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani.

I Carabinieri della compagnia di Bibbiena stanno conducendo accertamenti, raccogliendo testimonianze e ricostruendo l’accaduto. L’area è stata transennata per consentire i rilievi.