Torre del Greco, poliziotto muore in servizio: il conducente della Bmw era positivo ad alcol e droga

Torre del Greco - Un poliziotto di 47 anni,, è morto nella notte a, in provincia di Napoli, in unavvenuto su viale Europa.

Un altro agente, Ciro Cozzolino, 38 anni, che era con Scarpati a bordo della volante, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata.

In un primo momento si era ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma le verifiche successive hanno delineato un quadro diverso.

Arrestato il conducente della Bmw

Secondo le ultime informazioni, la volante si è scontrata con una Bmw X4 con a bordo sei persone che, procedendo ad alta velocità, avrebbe invaso la corsia opposta, centrando l’auto della polizia e facendola ribaltare fino a precipitare in un fossato.

L’uomo alla guida del Suv, Tommaso Severino, 28 anni, è fuggito dopo l’incidente ma è stato rintracciato e arrestato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si era recato per farsi medicare.

Dai test è risultato positivo ad alcol e droga.

A Severino viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti, oltre all’omissione di soccorso insieme agli altri cinque passeggeri del veicolo, tra cui tre minorenni. L’auto risulta presa a noleggio.

Scarpati, che non doveva essere in servizio quella notte, aveva sostituito un collega impossibilitato a lavorare. Viveva a Portici, era assistente capo coordinatore e capo pattuglia del commissariato di Torre del Greco.

Lascia la moglie e tre figli.

La dinamica dell’incidente

Il Suv, secondo quanto emerso, avrebbe urtato violentemente la volante facendola precipitare in un dirupo a ridosso della stazione Fs di Santa Maria la Bruna.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia e il personale sanitario del 118.

L’agente alla guida, Ciro Cozzolino, è stato estratto dalle lamiere e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il bollettino medico parla di un paziente in prognosi riservata, intubato e in ventilazione meccanica, con frattura del bacino e contusioni d’organo.

Il questore di Napoli, Maurizio Agricola, si è recato sul luogo dell’incidente, poi in ospedale e a casa della famiglia dell’agente deceduto.

Il cordoglio del sindaco

L’amministrazione comunale di Torre del Greco ha annunciato che, nel giorno dei funerali di Aniello Scarpati, sarà proclamato il lutto cittadino.

Il sindaco Luigi Mennella ha espresso vicinanza alla famiglia del poliziotto e ai colleghi del commissariato: