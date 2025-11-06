The Longevity Suite debutta in Asia nella Madison House di Singapore

Questo lancio rappresenta l’inizio di una nuova era di benessere avanzato nella regione. All’interno dei quattro piani lussuosi e dei 3.400 metri quadrati di spazi interni ed esterni di Madison House, The Longevity Suite offrirà una destinazione wellness trasformativa, riservata esclusivamente ai membri. Unendo la scienza medica occidentale più all’avanguardia con pratiche orientali ancestrali, promette un approccio armonizzato alla salute, alla vitalità e al potenziale umano.





Autentica destinazione di benessere e rigenerazione, The Longevity Suite porta in Asia un ecosistema senza precedenti di innovazione centrata sulla longevità. Dai test diagnostici medici avanzati alle terapie di biohacking, dalla medicina rigenerativa al fitness personalizzato e ai programmi spa dedicati alla longevità, i membri vivranno un approccio completamente integrato alla salute — il tutto erogato da specialisti di livello mondiale. Ospitata esclusivamente all’interno di Madison House, questa partnership eleva l’ambiente del club privato a un nuovo standard di benessere guidato dalla precisione e da cure trasformative.

SINGAPORE - The Longevity Suite, pioniere italiano indiscusso nell’industria della longevità e della cultura del benessere che sta ridefinendo il concetto di wellness, annuncia il suo debutto ufficiale in Asia con l’apertura di una sede flagship presso Madison House a Singapore. Immersa nel verde iconico di Fort Canning Park, nel cuore della città, e gestita da Sunset Hospitality Group, Madison House accoglierà The Longevity Suite nella primavera del 2026 — segnando una tappa fondamentale nell’espansione globale del brand.