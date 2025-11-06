Ritrovato il tesoro degli Asburgo: gioielli di Sissi e il diamante “Florentiner” riemergono dopo 100 anni

Dopo un secolo di mistero, il tesoro degli Asburgo è stato ritrovato in un caveau in Canada. Tra i gioielli spicca il celebre diamante giallo “Florentiner” e alcuni monili appartenuti alla principessa Elisabetta d’Austria, nota come Sissi.
A rivelare il ritrovamento è stato Carlo d’Asburgo, nipote dell’ultimo imperatore d’Austria e attuale capofamiglia: “Il Florentiner si trova insieme ad altri gioielli di famiglia in una cassetta di sicurezza in Canada”, ha dichiarato.
Un mistero durato un secolo
Le tracce del tesoro si erano perse da circa 100 anni. Nel novembre 1918, l’imperatore Carlo I aveva trasferito i gioielli della famiglia reale dalla camera del tesoro della Hofburg di Vienna in Svizzera. Tra gli oggetti figuravano la corona di diamanti dell’imperatrice Sissi, un orologio di smeraldi donato dall’imperatrice Maria Teresa alla figlia Maria Antonietta e altri monili di grande valore storico e artistico.
A partire dal 1921, però, il tesoro era scomparso, alimentando ipotesi di furto o di vendita clandestina. Oggi, il ritrovamento in Canada restituisce finalmente un pezzo importante della storia della dinastia Asburgo.
