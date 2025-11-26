Svolta nei negoziati per la pace in Ucraina: Kiev approva il piano in 19 punti con gli Usa

Drop of Light/Shutterstock

Kiev - Significativi sviluppi arrivano dai negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Kiev ha dato il via libera alconcordato con gli Stati Uniti a Ginevra. Secondo quanto dichiarato dal presidente americano, “stiamo facendo progressi, siamo molto vicini ad un accordo”.

Trump ha annunciato l’invio di Witkoff a Mosca per incontrare Vladimir Putin e del segretario dell’esercito Usa Driscoll a Kiev. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che non vedrà Zelensky e Putin fino a quando l’accordo non sarà definitivo o nelle fasi finali. “L’Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza”, ha sottolineato, precisando che non esiste una scadenza per il raggiungimento dell’intesa, mentre i russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto.

Nonostante i segnali positivi dai negoziati, da Mosca non trapela ottimismo e le truppe russe continuano l’avanzata sul territorio ucraino. La situazione resta quindi delicata, con l’attenzione internazionale concentrata sui prossimi incontri diplomatici.