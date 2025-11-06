Scontro frontale tra autobus scolastico e auto ad Arignano: morto un uomo, feriti venti studenti

Grave incidente questa mattina, intorno alle 7, ad Arignano, in provincia di Torino. All’incrocio tra via Borgo Cramera e via Borgonuovo, una Bmw e un autobus scolastico con a bordo una cinquantina di studenti si sono scontrati frontalmente.

A perdere la vita è stato l’uomo alla guida dell’auto, deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Nessuno dei ragazzi presenti sul pullman risulta in condizioni critiche, ma una ventina di studenti ha riportato contusioni e lievi traumi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi di soccorso del 118 di Azienda Zero e da Torino è decollato l’elisoccorso. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente e verificando eventuali responsabilità.

L’incrocio dove è avvenuto lo scontro è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.