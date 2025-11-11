Roma, incendio in edificio abbandonato a Tor Cervara: un uomo grave

Roma - Fiamme in un edificio abbandonato in via Cesare Tallone, zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre una densa colonna di fumo si è sollevata sulla zona.
Secondo quanto riferito dai pompieri, all’interno della struttura si trovavano delle persone che occupano l’immobile. Uno degli occupanti si sarebbe lanciato da una finestra per sfuggire alle fiamme: trasportato in ospedale, è in pericolo di vita.
Sulla vicenda indaga la polizia, mentre le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. Il rogo è stato segnalato intorno alle 7.20, con i vigili del fuoco ancora al lavoro per domare le fiamme.
