Priolo, auto piomba sulla folla in piazza: quattro feriti, uno è gravissimo

Priolo Gargallo (Siracusa) – Momenti di paura questa mattina in, dove un’auto ha improvvisamente sbandato travolgendo pedoni e clienti seduti ai tavolini dei bar. Il bilancio provvisorio è di, di cui due in condizioni molto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo percorrendo la piazza, colpendo alcune persone e finendo la sua corsa sul marciapiede dopo aver urtato quattro auto in sosta e abbattuto arredi urbani.

Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e operatori del 118, che hanno soccorso i feriti. Due persone sono state trasportate in codice rosso, mentre un giovane, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in elisoccorso a Catania. Gli altri feriti sono stati accompagnati all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.