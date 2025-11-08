Palazzolo sull’Oglio, tragedia sulla strada: muore un 17enne in moto

– Ancora un giovane perde la vita sulle strade del Bresciano. Questa volta la vittima è, 17 anni, residente a, deceduto in un incidente motociclistico nel quartieredi Palazzolo sull’Oglio.

Secondo le prime ricostruzioni, Nicholas stava percorrendo la via Matteotti in direzione di via Brescia quando, dopo aver attraversato il semaforo all’incrocio con via San Rocco, ha perso improvvisamente il controllo della moto. Il veicolo si è schiantato contro la recinzione metallica di un parcheggio di una macelleria, divelgendola. L’impatto è stato violento e il ragazzo è stato sbalzato a terra: per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 112, con due ambulanze e un’automedica, insieme alle forze dell’ordine. La famiglia del giovane, residente a pochi chilometri dal luogo dell’incidente, è stata immediatamente allertata.

Nicholas era anche un appassionato sportivo. La Federazione Italiana Triathlon ha ricordato il giovane triatleta con una nota ufficiale: “La Federazione Italiana Triathlon è in lutto per la tragica scomparsa di Nicholas Ruggeri, giovane triatleta appassionato che abbiamo seguito negli anni su tutti i campi gara giovanili. Rivolgiamo le più sentite condoglianze alla mamma e al papà, alla sorellina, alla famiglia e alla sua Società Feniks Team”.