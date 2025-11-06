Milano, ragazzino di 12 anni travolto da un furgone: è gravissimo

Milano, 6 novembre 2025 – Un ragazzo di 12 anni è stato travolto oggi pomeriggio, intorno alle 17:30, da un furgone in, nel quartiere Vigentino. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai sanitari di Areu cone trasportata in. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, il ragazzino era incosciente. Sul posto sono intervenuti anche i genitori e la, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava attraversando la strada al di fuori delle strisce pedonali quando è stato investito da un Peugeot Boxer guidato da un giovane di 21 anni, risultato negativo ai test su alcol e droga. Il conducente si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112.

Un altro incidente in città

Qualche ora dopo, intorno alle 19, un altro bambino di 9 anni è stato investito in piazza Durante, nel quartiere Casoretto, mentre attraversava un incrocio regolato da semaforo insieme a un amico di famiglia. Il piccolo è stato portato in codice giallo all’ospedale Niguarda. L’automobilista si era fermato per verificare le condizioni del bambino prima di ripartire, rassicurato dall’adulto presente.

La Polizia Locale continua a monitorare la situazione e a raccogliere informazioni per chiarire le circostanze dei due episodi.