Mantova, muore un motociclista 29enne in un incidente in via Parma

– Tragedia nel pomeriggio di oggi a Mantova: unha perso la vita in unavvenuto poco dopo le 17 in, all’altezza del negozio di giocattoli Toys Center.

Il giovane era alla guida di una motocicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro la fiancata di un’Audi con quattro persone a bordo, impegnata in una svolta verso il negozio. La motocicletta, proveniente da Cerese in direzione Mantova, ha colpito lo sportello anteriore destro dell’auto. La velocità del mezzo a due ruote è ancora al vaglio degli inquirenti.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso. Sono state impiegate tre ambulanze della Croce Verde, un’auto medica del 118 e un rianimatore. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso del motociclista sul posto, prima del trasporto in ospedale.

La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.