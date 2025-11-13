Lodi, tragedia sulla Paullese: muore motociclista milanese di 60 anni

– Un grave incidente stradale ha causato la morte di, 60 anni, residente a Milano, nella mattinata di giovedì 13 novembre.

L’uomo viaggiava in moto lungo l’ex statale Paullese, nel territorio di Bisnate, quando si è scontrato frontalmente con un SUV guidato da un uomo di 64 anni. Secondo le prime informazioni, Marinoni stava percorrendo la strada in direzione Milano nei pressi del ponte di Spino d’Adda, mentre il conducente del SUV, tentando di evitare una coda, avrebbe effettuato una manovra azzardata di inversione di marcia, centrando in pieno il motociclista.

L’impatto è stato violentissimo e per il 60enne non c’è stato nulla da fare. I soccorsi del 118, con ambulanza e auto medica, sono intervenuti immediatamente, ma Marinoni è stato dichiarato deceduto sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Il PM di turno della Procura di Lodi ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti e ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Carlo Marinoni lascia tre figli. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma al momento l’ipotesi principale è legata alla manovra azzardata del conducente del SUV.