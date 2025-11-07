Liegi, sospesi i voli per un drone. Nuove tensioni internazionali tra test nucleari e guerra in Ucraina

Liegi - Mattinata di tensione all’aeroporto di, in Belgio, dove i voli sono statidopo un nuovosopra lo scalo. L’allarme è scattato intorno alle, quando ihanno segnalato la presenza del velivolo non autorizzato nello spazio aereo. Dopo le verifiche di sicurezza, le operazioni di decollo e atterraggio sono state

Sul fronte internazionale, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver dato mandato al Dipartimento della Guerra di “iniziare test sulle armi nucleari su base paritaria”, motivando la decisione con le “prove condotte da altri Paesi”. Una mossa che alimenta il clima di tensione globale già acuito dal conflitto in Ucraina.

Intanto, nell’Est del Paese, i soldati del 425esimo reggimento d’assalto ucraino hanno riconquistato l’edificio del consiglio comunale di Pokrovsk, issando la bandiera di Kiev. Nella città, tuttavia, proseguono i combattimenti nelle strade.

Secondo fonti russe, un massiccio attacco con droni ucraini ha colpito la regione di Volgograd, nel Sud della Russia, provocando almeno una vittima.

Sul piano diplomatico, l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, intervenendo a un forum economico a Miami, ha sottolineato che “la soluzione diplomatica è l’unica via per garantire una ripresa economica”. Witkoff ha aggiunto che “la risoluzione militare del conflitto è un cattivo affare per entrambe le parti”.

In Italia, intanto, l’Arena di Verona ha annunciato la cancellazione dell’esibizione del baritono russo Ildar Abdrazakov, ritenuto vicino al presidente Vladimir Putin. La decisione, fanno sapere gli organizzatori, è stata presa per “ragioni di opportunità e sensibilità in un contesto internazionale particolarmente delicato”.