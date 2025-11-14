Kiev sotto attacco: centinaia di droni e missili russi colpiscono la capitale

– Notte di fuoco sulla capitale ucraina, colpita da centinaia di. Esplosioni, incendi e danni si sono registrati in quasi tutti i quartieri. Si segnalano diversie decine di, tra cui una. Una quarantina di persone sono state tratte in salvo. La prima ondata di raid è arrivata verso le 00:45 ora locale, causando anche

Secondo quanto riportato da Mosca, almeno 210 droni ucraini diretti verso la Russia sarebbero stati abbattuti.

Nella serata di ieri, si sono registrati due morti nella regione di Zaporizhzhia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la difficile situazione a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk: “La decisione se ritirare le truppe spetta ai comandanti sul campo”.

Intanto oggi a Berlino è previsto un vertice dei ministri della Difesa di Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per discutere della situazione sul fronte orientale.