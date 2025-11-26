Hong Kong, incendio in un complesso di grattacieli a Tai Po: due feriti gravi e persone intrappolate

Un vasto incendio ha interessato un gruppo di grattacieli nel distretto di Tai Po, nella parte settentrionale di Hong Kong. Fitte colonne di fumo grigio si sono levate dalle strutture mentre i servizi di emergenza intervenivano per contenere le fiamme.

Secondo l’emittente pubblica RTHK, diverse persone sarebbero rimaste intrappolate, e due feriti hanno riportato ustioni gravi. Anche alcuni vigili del fuoco hanno riportato lesioni durante le operazioni di soccorso.

Le prime informazioni indicano che il rogo potrebbe essersi propagato dalle impalcature di bambù installate all’esterno degli edifici. Le autorità locali hanno inoltre disposto la chiusura di alcuni tratti della vicina autostrada per agevolare i soccorsi e garantire la sicurezza dell’area.