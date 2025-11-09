Filippine, super tifone Fung-wong in arrivo: quasi un milione evacuati

– Fung-wong, un super tifone con venti fino ae raffiche fino a, si prepara a colpire le Filippine tra, a meno di una settimana dalla devastazione causata dal tifone Kalmaegi, che ha provocato oltre 200 vittime.

Quasi 916.000 persone sono state evacuate dalle aree più a rischio, in particolare il sud-est di Luzon e l’isola di Catanduanes, dove già stamattina si registrano piogge torrenziali e venti forti. L’agenzia meteorologica nazionale ha attivato il livello di allerta 5, il massimo, per le zone più esposte, mentre Manila e le aree circostanti sono sotto allerta di livello 3.

Le autorità hanno disposto la chiusura di scuole e uffici governativi sull’isola principale di Luzon e oltre 300 voli nazionali e internazionali sono stati cancellati. L’arrivo del tifone minaccia mareggiate, allagamenti e venti distruttivi, con raffiche che potrebbero raggiungere i 230 km/h.

Secondo la Protezione civile, Catanduanes è già interessata da mareggiate e inondazioni costiere, mentre l’occhio della tempesta si avvicina rapidamente.