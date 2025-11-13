Fermato Elia Del Grande a Cadrezzate: finita la fuga iniziata il 30 ottobre

Cadrezzate (Varese), 12 novembre 2025 – È terminata ieri sera la fuga di Elia Del Grande, 49 anni, evaso lo scorso 30 ottobre dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena), dove avrebbe dovuto scontare sei mesi per 40 violazioni della libertà vigilata.

Il blitz dei Carabinieri dei comandi provinciali di Varese e Modena, supportati dal ROS, ha avuto luogo a Cadrezzate, in provincia di Varese, dove Del Grande possiede ancora alcune proprietà. L’operazione si è svolta in pochi secondi e senza alcuna resistenza da parte dell’uomo. Attualmente, Del Grande è stato trasferito sotto la custodia della Polizia Penitenziaria, in attesa delle decisioni del magistrato. Gli inquirenti stanno verificando l’eventuale presenza di complici nella fuga.

Il passato criminale

Del Grande era tornato nella zona del Varesotto, dove nel 1998 uccise padre, madre e fratello nella cosiddetta “strage dei fornai”, per la quale era stato condannato a 30 anni di carcere.

La fuga

Secondo quanto dichiarato in una lettera a Varesenews, Del Grande ha motivato la sua evasione denunciando la “totale inadeguatezza” di strutture come le case famiglia, che definisce una forma moderna degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).

La sua fuga aveva suscitato grande attenzione mediatica, e l’arresto di ieri pone fine a un periodo di circa due settimane di latitanza, riportando la vicenda alla vigilanza delle autorità giudiziarie.