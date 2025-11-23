Crisi ucraina: ultimatum di Trump a Kiev. Domani vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra

Kiev - La crisi ucraina entra in una fase delicata, con un susseguirsi di tensioni diplomatiche e sviluppi inattesi. L’ultimo episodio riguarda l’, che chiede di accettare o rifiutare entro giovedì – Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti – il suo piano di pace in 28 punti. Contestualmente, è prevista la, che vedrà la partecipazione di rappresentanti ucraini, americani ed europei.

Il piano di pace, promosso dal tycoon, aveva già incontrato il gelo di Zelensky e la cautela degli alleati europei, che ne chiedono un approfondimento. Tuttavia, Trump stesso ha lasciato aperta la porta a possibili modifiche: “La guerra deve finire in un modo o nell’altro”, ha dichiarato prima di recarsi a giocare a golf, chiarendo però che la proposta non è necessariamente definitiva.

A Ginevra, una nutrita delegazione ucraina guidata da Andriy Yermak incontrerà l’inviato Usa Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio, nell’ambito del tentativo di trovare un’intesa negoziale. Sullo sfondo però emergono tensioni interne: alcuni senatori americani hanno riferito che Rubio avrebbe definito il piano “una lista dei desideri russa”. Il Dipartimento di Stato ha smentito categoricamente, confermando che il piano è stato redatto dagli Stati Uniti con contributi sia dai russi che dagli ucraini.

La questione ucraina è al centro anche dell’Europa: il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha convocato tutti i 27 leader dell’UE a una riunione speciale sull’Ucraina, che si terrà lunedì a margine del vertice tra Unione europea e Unione africana.

Sul fronte della sicurezza, nelle stesse ore si è registrato un allarme aereo nei Paesi Bassi: all’aeroporto di Eindhoven il traffico civile e militare è stato temporaneamente sospeso a causa dell’avvistamento di droni, prima di essere poi riaperto.

Le prossime ore saranno cruciali per Kiev, per gli alleati europei e per gli Stati Uniti, mentre il futuro del piano di pace e della guerra in Ucraina resta ancora incerto.