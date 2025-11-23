Crisi ucraina: ultimatum di Trump a Kiev. Domani vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra

Kiev - La crisi ucraina entra in una fase delicata, con un susseguirsi di tensioni diplomatiche e sviluppi inattesi. L’ultimo episodio riguarda l’ultimatum lanciato dal presidente Usa Donald Trump a Kiev, che chiede di accettare o rifiutare entro giovedì – Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti – il suo piano di pace in 28 punti. Contestualmente, è prevista la riapertura della mediazione diplomatica con un vertice in Svizzera domenica, che vedrà la partecipazione di rappresentanti ucraini, americani ed europei.
Il piano di pace, promosso dal tycoon, aveva già incontrato il gelo di Zelensky e la cautela degli alleati europei, che ne chiedono un approfondimento. Tuttavia, Trump stesso ha lasciato aperta la porta a possibili modifiche: “La guerra deve finire in un modo o nell’altro”, ha dichiarato prima di recarsi a giocare a golf, chiarendo però che la proposta non è necessariamente definitiva.
A Ginevra, una nutrita delegazione ucraina guidata da Andriy Yermak incontrerà l’inviato Usa Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio, nell’ambito del tentativo di trovare un’intesa negoziale. Sullo sfondo però emergono tensioni interne: alcuni senatori americani hanno riferito che Rubio avrebbe definito il piano “una lista dei desideri russa”. Il Dipartimento di Stato ha smentito categoricamente, confermando che il piano è stato redatto dagli Stati Uniti con contributi sia dai russi che dagli ucraini.
La questione ucraina è al centro anche dell’Europa: il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, ha convocato tutti i 27 leader dell’UE a una riunione speciale sull’Ucraina, che si terrà lunedì a margine del vertice tra Unione europea e Unione africana.
Sul fronte della sicurezza, nelle stesse ore si è registrato un allarme aereo nei Paesi Bassi: all’aeroporto di Eindhoven il traffico civile e militare è stato temporaneamente sospeso a causa dell’avvistamento di droni, prima di essere poi riaperto.
Le prossime ore saranno cruciali per Kiev, per gli alleati europei e per gli Stati Uniti, mentre il futuro del piano di pace e della guerra in Ucraina resta ancora incerto.
