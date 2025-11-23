Genova, 67enne accoltella l’ex compagna 75enne: rintracciato dai carabinieri

Genova - Era in fuga da diverse ore, ma nella notte ilo hanno rintracciato nei pressi di, in provincia di Genova. Si tratta delche ieri pomeriggio ha accoltellato la sua ex compagna, una donna di 75 anni, a Montoggio, sempre nel genovese.

L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, che è stata colpita con più fendenti dall’uomo prima che questi fuggisse nei boschi circostanti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, attratti dalle urla provenienti dalla casa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima, ferita in sei punti, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso; secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita.

Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse nel cuore della notte: l’uomo è stato trovato in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.