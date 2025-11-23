Genova, 67enne accoltella l’ex compagna 75enne: rintracciato dai carabinieri

Genova - Era in fuga da diverse ore, ma nella notte i carabinieri lo hanno rintracciato nei pressi di Casella, in provincia di Genova. Si tratta del 67enne che ieri pomeriggio ha accoltellato la sua ex compagna, una donna di 75 anni, a Montoggio, sempre nel genovese.
L’aggressione è avvenuta al culmine di una lite nell’abitazione della donna, che è stata colpita con più fendenti dall’uomo prima che questi fuggisse nei boschi circostanti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, attratti dalle urla provenienti dalla casa.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’ambulanza della Croce Verde di Busalla e l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. La vittima, ferita in sei punti, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino con l’elisoccorso; secondo i medici, non sarebbe in pericolo di vita.
Le ricerche del fuggitivo, condotte dai carabinieri di Montoggio, si sono concluse nel cuore della notte: l’uomo è stato trovato in stato di ipotermia, ma in buone condizioni di salute. Adesso dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio.
