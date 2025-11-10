Cassino, professore muore in aula: inutili i soccorsi

– Un malore improvviso ha stroncato questa mattina, 58 anni, professore di storia e filosofia del liceo "Marco Terenzio Varrone" di Cassino. Il docente si trovava in aula insieme ad alcuni colleghi quando ha accusato un grave malessere.

Secondo le prime ricostruzioni, gli studenti erano assenti, impegnati in uno stage fuori sede, e il professore è riuscito solo a chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. I colleghi hanno immediatamente tentato le prime manovre di rianimazione, mentre sul posto sono arrivati i sanitari del 118. È stato utilizzato anche un defibrillatore in dotazione all’istituto, ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

Sul luogo della tragedia è intervenuta una volante della Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Gli agenti hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali, escludendo qualsiasi altra ipotesi.

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità scolastica del liceo Varrone, dove colleghi e studenti hanno espresso vicinanza alla famiglia del docente. Trotto era molto conosciuto e stimato a Cassino per la sua professionalità, la passione per l’insegnamento e la disponibilità verso i ragazzi.