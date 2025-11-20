Caso Bignami-Quirinale: Fratelli d’Italia chiude la polemica, Meloni ribadisce sintonia istituzionale

ROMA – “Il caso è chiuso”. Con questa frase, Fratelli d’Italia ha ufficialmente posto fine alle tensioni tra il Quirinale e Palazzo Chigi nate nei giorni scorsi. La vicenda era esplosa dopo le dichiarazioni del capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, a commento di un’indiscrezione pubblicata da La Verità, secondo cui il consigliere del Presidente Mattarella, Francesco Saverio Garofani, avrebbe parlato di un presunto “piano del Quirinale contro Meloni”.

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il Capo dello Stato in una riunione al Quirinale durata circa venti minuti, esprimendo il proprio “rammarico per le parole istituzionalmente e politicamente inopportune pronunciate in un contesto pubblico” da Bignami. L’incontro era stato richiesto dalla presidente del Consiglio principalmente per chiarire la vicenda e tutelare il rapporto tra le istituzioni.

Secondo fonti di Palazzo Chigi, Meloni ha chiarito che la richiesta di smentita formulata da Bignami non era un attacco al Quirinale, ma un tentativo di circoscrivere la vicenda al suo ambito reale, a tutela del Colle. La premier ha sottolineato che la sintonia istituzionale tra Palazzo Chigi e il Quirinale non è mai venuta meno fin dall’insediamento dell’attuale governo.

In una nota ufficiale, Fratelli d’Italia ha ribadito: “Rinnoviamo la stima nel presidente Mattarella e l'apprezzamento per la sintonia istituzionale tra il Quirinale e Palazzo Chigi”, confermando così la volontà di chiudere definitivamente la polemica.