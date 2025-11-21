Coppa Davis, Italia in finale per il terzo anno consecutivo: Cobolli eroe nel match thriller contro il Belgio

Fitp tennis

Bologna - L’Italia vola in finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. La squadra guidata da Filippo Volandri ha superato il Belgio 2-0, conquistando il pass per la finale di domenica grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

Berrettini apre la strada

Nel primo singolare Matteo Berrettini ha imposto il suo ritmo contro Gilles Arnaud Bailly Collignon, chiudendo con un convincente 6-3, 6-4 e regalando agli azzurri il primo punto della sfida.

Cobolli da leggenda: annulla sette match point e porta l’Italia in finale

La vera impresa è però arrivata da Flavio Cobolli. L’azzurro ha battuto Zizou Bergs al termine di una partita epica, durata oltre tre ore, chiusa al tiebreak del terzo set con uno straordinario 17-15. Cobolli ha annullato ben sette match point prima di siglare il punto della vittoria che ha fatto esplodere la panchina italiana.

Domenica la finale

L’Italia attende ora la sua avversaria per la finale di domenica alle 15: sarà una tra Germania e Spagna a contendersi con gli azzurri il titolo della competizione a squadre più prestigiosa del tennis.