Brescia, notte di incidenti: una 21enne grave e un 17enne muore in moto

– Notte drammatica nel Bresciano, con due incidenti stradali che hanno segnato la zona. Intorno alle, ad, unaè stata travolta da un veicolo lungo la. Il conducentea prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce.

La giovane è stata trasportata in elicottero all’ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverata in gravi condizioni con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto in un tratto della provinciale con diversi locali e negozi. Secondo alcune testimonianze, al momento dell’impatto la ragazza non era sola e ci sarebbero testimoni che hanno assistito alla scena.

Gli agenti della Polizia stradale di Brescia stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e rintracciare il pirata della strada.

Tragedia a Palazzolo sull’Oglio

Poche ore prima, intorno alle 22.30 di venerdì, un altro incidente mortale si è verificato a Palazzolo sull’Oglio. A perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni di Bolgare (Bergamo), che si è schiantato in sella alla sua moto contro la sbarra metallica di un parcheggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver superato un semaforo all’incrocio tra via Matteotti e via San Rocco, in direzione di via Brescia. A seguire il giovane c’era un amico che ha immediatamente dato l’allarme.