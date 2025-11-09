Bergamo, tre morti in un incidente sulla tangenziale sud a Stezzano

– Tragedia questa mattina sulla, all’altezza di, dove un incidente tra più veicoli ha causato la morte didi 23, 62 e 64 anni. Altre persone sono rimaste ferite.

Lo scontro ha coinvolto due automobili e un furgoncino. Due conducenti sono deceduti sul colpo, mentre una terza persona, estratta in condizioni disperate dai vigili del fuoco, è morta successivamente all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno operato sia per i soccorsi sia per i rilievi. Il numero dei feriti accertati è di almeno tre persone.