Bangladesh, terremoto di magnitudo 5.5: almeno 3 morti e panico a Dacca e in India

Roma - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata questa mattina in Bangladesh, alle 10:38 ora locale (le 5:38 in Italia). Secondo i dati del servizio geologico statunitense (USGS) e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) italiano, l’ipocentro del sisma si trovava a soli 15 km di profondità, mentre l’epicentro era circa 30 km a nord-est della capitale Dacca, nell’area della città di Narsingdi.
Il terremoto ha causato finora tre vittime, ma secondo le stime dell’USGS l’impatto potrebbe essere maggiore. La scossa ha colto di sorpresa molti cittadini, a casa nel loro giorno libero, generando scene di panico e choc per le strade della capitale. I giornalisti dell’AFP a Dacca hanno raccontato di persone in lacrime e altre in stato di confusione.
La scossa, durata circa 30 secondi, è stata avvertita distintamente anche in India, provocando scene di panico a Calcutta e nei distretti limitrofi, dove molti abitanti sono usciti da case, uffici e scuole.
Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e monitorano la situazione, invitando la popolazione alla prudenza.
