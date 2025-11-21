Bangladesh, terremoto di magnitudo 5.5: almeno 3 morti e panico a Dacca e in India

Roma - Unaè stata registrata questa mattina in, alle(le 5:38 in Italia). Secondo i dati dele dell’italiano, l’del sisma si trovava a soli, mentre l’era circa, nell’area della città di Narsingdi.

Il terremoto ha causato finora tre vittime, ma secondo le stime dell’USGS l’impatto potrebbe essere maggiore. La scossa ha colto di sorpresa molti cittadini, a casa nel loro giorno libero, generando scene di panico e choc per le strade della capitale. I giornalisti dell’AFP a Dacca hanno raccontato di persone in lacrime e altre in stato di confusione.

La scossa, durata circa 30 secondi, è stata avvertita distintamente anche in India, provocando scene di panico a Calcutta e nei distretti limitrofi, dove molti abitanti sono usciti da case, uffici e scuole.

Le autorità locali stanno ancora valutando i danni e monitorano la situazione, invitando la popolazione alla prudenza.