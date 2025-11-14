ATP Finals a Torino: Sinner vince l’ultimo match del girone

Torino, 14 novembre 2025 – Proseguono le ATP Finals all’Inalpi Arena. Jannik Sinner, già qualificato per le semifinali, ha battuto oggi Ben Shelton in due set, con il punteggio di 6-3, 7-6, in 1 ora e 34 minuti.
Si trattava di una partita ininfluente ai fini del torneo, poiché l’americano era già matematicamente eliminato. Domani pomeriggio Sinner affronterà l’australiano Alex De Minaur nelle semifinali.
In serata è in programma l’altro match del girone tra Alexander Zverev e Felix Auger-Aliassime. Il torneo è visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
