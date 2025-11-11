Atp Finals 2025, Sinner parte con il piede giusto: battuto Auger-Aliassime 7-5, 6-1

– Parte nel migliore dei modi l’avventura dialle. L’azzurro ha superato in due set,, il canadese, numero 8 del mondo, nel match d’esordio del gruppo rosso.

Dopo un primo set equilibrato, deciso da un break nel dodicesimo gioco, il canadese ha accusato un problema fisico al polpaccio, che ne ha condizionato la prestazione nella seconda frazione. Sinner ne ha approfittato, alzando ulteriormente il ritmo e chiudendo il match in poco più di un’ora e mezza.

Il numero uno italiano e secondo del ranking mondiale ha mostrato solidità e grande lucidità nei momenti chiave, confermando le ottime sensazioni della vigilia e il suo stato di forma.

Mercoledì Sinner tornerà in campo per il secondo incontro del girone contro Alexander Zverev, in un match già decisivo per la corsa alle semifinali. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.