Aerei Airbus A320 bloccati a terra: urgente aggiornamento software per rischio radiazioni solari

Migliaia di aeromobili della famigliasono stati temporaneamente bloccati a terra in tutto il mondo per un intervento urgente sul software di bordo. La misura precauzionale è stata decisa dopo che un’analisi ha evidenziato come l’intensapossa interferire con i computer di controllo di volo, compromettendo la sicurezza dei comandi dell’aereo.

L’aggiornamento coinvolge circa 6.000 aeromobili, pari a metà della flotta globale di Airbus, e ha già provocato ritardi e cancellazioni in numerosi Paesi, dalle Filippine alla Colombia, con migliaia di voli a rischio nelle prossime ore.

La decisione di Airbus

In un comunicato ufficiale, Airbus ha spiegato che l’intervento è stato attivato a seguito di un incidente avvenuto il 30 ottobre, quando un A320 di JetBlue, in volo da Cancún (Messico) a Newark (USA), ha subito una picchiata improvvisa in crociera mentre il pilota automatico era inserito. L’aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, Florida, dopo aver perso quota in pochi secondi. L’episodio ha causato circa quindici feriti tra passeggeri e equipaggio.

Il produttore europeo ha sottolineato di aver informato le autorità aeronautiche globali e di collaborare con gli operatori per garantire la massima sicurezza. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha confermato di essere stata aggiornata e ha ricordato che eventuali interruzioni dei servizi sono inevitabili quando si interviene per motivi di sicurezza.

Airbus ha aggiunto: «Ci scusiamo per gli inconvenienti causati e manteniamo la sicurezza come priorità assoluta e fondamentale».

L’aggiornamento software permetterà di proteggere gli aerei dalle interferenze delle radiazioni solari e di ripristinare la piena operatività della flotta in sicurezza.