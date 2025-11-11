Addio ad Alberto Bertone, il “signore delle acque minerali”

Si è spento a soli 59 anni Alberto Bertone, fondatore e presidente di Acqua Sant’Anna, dopo una lunga battaglia contro una malattia scoperta per caso tempo fa.

L’azienda ha dato la notizia con “immenso dolore per la perdita di un imprenditore straordinario”, ricordandolo come un uomo visionario, capace di unire innovazione e amore per il territorio.

I funerali si terranno giovedì 13 novembre alle ore 9 nella chiesa della Gran Madre di Torino, mentre mercoledì 12 alle 18.30 sarà recitato il rosario nello stesso luogo.

Ex calciatore nelle giovanili della Juventus, si definiva “un attaccante dal ginocchio fragile”. Dopo aver lasciato il calcio, Bertone scelse di costruire da sé il proprio destino, lontano dagli interessi di famiglia.

Fu lui a credere nella forza delle fonti di Vinadio, tra le Alpi Marittime, dove nacque l’acqua minerale Sant’Anna, oggi una delle più diffuse e amate in Italia.

Con visione e tenacia, Bertone ha trasformato un sogno in una delle realtà imprenditoriali più importanti del settore, mantenendo sempre radici solide e uno sguardo limpido, proprio come l’acqua che portava il suo nome.