Vicenza, due donne investite davanti alla Basilica di Monte Berico

– Due donne sono rimaste ferite questa mattina a Vicenza dopo essere state travolte da un’auto mentre uscivano dalla Messa davanti alla

Secondo le prime ricostruzioni, un uomo di 70 anni alla guida di una Volvo ha perso improvvisamente il controllo del veicolo, che è catapultato sul marciapiede schiantandosi contro alcune auto parcheggiate. L’impatto ha colpito le due donne, causando conseguenze più gravi a un’ottantenne, trasportata in ospedale in codice giallo al pronto soccorso del San Bortolo. Intorno alle 11, un’altra donna di 75 anni si è presentata autonomamente al pronto soccorso.

L’automobilista, al termine della sua corsa, si è fermato contro altre due vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La comunità locale è sotto shock per l’episodio, che ha colpito due donne appena uscite dalla funzione religiosa, in quello che normalmente è uno dei luoghi più frequentati della città.