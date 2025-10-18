Vertice USA-Ucraina: Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca, tensione sui Tomahawk

Washington – Il presidente ucrainoè in visita alla Casa Bianca per incontrare, alla sua terza visita del 2025. Il presidente americano ha dichiarato: “Spero che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei Tomahawk”, aggiungendo che fornire missili a lungo raggio a Kiev “sarebbe un’escalation e poi ne abbiamo bisogno per la nostra difesa”.

Zelensky, pur deluso, ha risposto: “Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra. Per prima cosa dobbiamo sederci e parlare, poi abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Siamo pronti in qualsiasi forma, bilaterale o trilaterale”.

Intanto, il primo ministro ungherese Viktor Orban ha definito “una vittoria della posizione ungherese” il vertice Trump-Putin a Budapest. Secondo fonti diplomatiche europee, Vladimir Putin dovrà ottenere il permesso per sorvolare i Paesi UE e atterrare a Budapest per l’incontro con Trump. L’Ungheria garantirà l’ingresso del presidente russo, come confermato dal ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, nonostante il rischio per Putin di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale per crimini di guerra.