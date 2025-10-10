Ucraina, blackout e attacchi russi: morto un bambino a Zaporizhzhia

Shutterstock

Kiev - Kiev e altre nove regioni ucraine hanno subito blackout elettrici a seguito di un’ondata di attacchi con droni e missili russi contro le infrastrutture energetiche. Lo ha reso noto il Ministero dell’Energia ucraino.Anche la rete idrica della capitale è stata colpita: lo ha dichiarato su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su Telegram che la scorsa notte la Russia ha lanciato oltre 450 droni e 30 missili contro l’Ucraina. Secondo Zelensky, oltre 20 persone sono rimaste ferite nel Paese e, purtroppo, un bambino è morto a Zaporizhzhia a seguito dell’attacco.Il presidente ha lanciato un appello alla comunità internazionale:“Non servono parole vuote, ma azioni decisive – da parte di Stati Uniti, Europa e G7 – nell’attuazione di forniture di difesa aerea e sanzioni”.Gli attacchi rappresentano l’ennesimo tentativo di colpire le infrastrutture civili ucraine, aggravando la crisi energetica e idrica nel Paese.