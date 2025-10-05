Tragico incidente a Matera: quattro vittime indiane, aperto fascicolo dalla Procura

MATERA – Quattro cittadini indiani hanno perso la vita in un tragico incidente stradale a Matera. Le vittime sono Kumar Manoj, 34 anni, Singh Surjit, 33, Singh Harwinder, 31, e Singh Jaskaran, 20. Tutti sono deceduti sul colpo.

Sulla dinamica del sinistro indagano le forze dell’ordine. La Procura di Matera ha aperto un fascicolo affidato al Pubblico Ministero Alessio Coccioli, finalizzato a chiarire le responsabilità e ricostruire le cause dell’incidente.

Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili a comprendere l’esatta sequenza dei fatti.