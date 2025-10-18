Perugia, tragedia nella notte: 23enne ucciso con una coltellata nel parcheggio dell’Università

Perugia - Tragedia nella notte a, dove un ragazzo di, originario di, è stato ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio della. Il giovane è morto sul colpo: inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra due gruppi di giovani, scoppiata per futili motivi. Gli investigatori escludono al momento il coinvolgimento di questioni legate alla droga, e ritengono che l’omicidio sia estraneo all’ambiente universitario.

La Polizia è intervenuta intorno alle 4:30 del mattino, dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava una rissa nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli operatori del 118 avevano già constatato il decesso del giovane, colpito mortalmente con un’arma da taglio.

Sul posto sono giunti anche il Pubblico Ministero di turno, il personale della Scientifica, la Squadra Mobile e il medico legale, per i rilievi e gli accertamenti.

Dai primi elementi emersi, l’omicidio sarebbe avvenuto nella zona del parcheggio adiacente a un bar–locale notturno e alla mensa universitaria. Dopo essere stato colpito, il giovane avrebbe tentato di allontanarsi per pochi metri prima di accasciarsi al suolo nei pressi dell’ingresso del dipartimento di Matematica.

Nella colluttazione è rimasto ferito anche il fratello della vittima, raggiunto da un fendente a una gamba. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

La Procura della Repubblica di Perugia procede per omicidio. In Questura sono stati sentiti diversi testimoni che avrebbero assistito alla scena o ai momenti immediatamente precedenti la lite. Al momento, non risultano provvedimenti restrittivi, ma le indagini sono in corso per identificare chi ha impugnato il coltello e ricostruire con esattezza la dinamica della tragedia.