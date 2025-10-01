Tragedia a Sabaudia: precipitato un aereo dell’Aeronautica, morti due militari

– Un grave incidente aereo si è verificato questa mattina all’interno del, nel territorio comunale di Sabaudia. Un velivolo T-260B del, impegnato in una missione addestrativa, è precipitato in una zona boschiva compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, non distante da una delle entrate del Parco.

L’aereo, ritrovato in fiamme dalle squadre di soccorso, non ha lasciato scampo ai due militari a bordo: il colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e l’allievo pilota Lorenzo Nucheli, giovane di origine ciociara. Al momento le cause dell’incidente restano da chiarire.

Nella nota ufficiale diffusa dall’Aeronautica Militare, si legge:

“Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell'ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un'area del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. La notizia è stata comunicata ai familiari, ai quali il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, a nome dell’intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio”.

In segno di lutto, l’Aeronautica ha annullato il sorvolo delle Frecce Tricolori previsto a Milano per le celebrazioni del centenario della presenza della Forza Armata in città.

Non sono mancati i messaggi istituzionali di cordoglio. La premier Giorgia Meloni, in un post su X, ha espresso “profondo cordoglio” e “vicinanza alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto “profondamente addolorato” per la tragedia, sottolineando la sua vicinanza al generale Conserva e all’Arma Azzurra.

Le indagini sono ora affidate agli organi competenti, che dovranno fare luce sulle cause del drammatico incidente.