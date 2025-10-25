Tragedia al Pantheon: turista giapponese muore cadendo dal muro perimetrale

Roma, 25 ottobre 2025 – Un turista giapponese di 69 anni,, è morto ieri sera dopo essere precipitato dal muro perimetrale del, nel centro storico di Roma. L’uomo, che aveva compiuto 69 anni lo scorso agosto, è caduto nel fossato sottostante da un’altezza di circa

I soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: per raggiungere il corpo, i pompieri hanno dovuto forzare il cancello d’ingresso esterno al Pantheon. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che stanno effettuando i rilievi per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Al momento, le cause della caduta rimangono da accertare, e non è chiaro se si tratti di un incidente o di altri fattori. L’episodio ha suscitato grande sgomento tra i passanti e i turisti presenti nella zona.