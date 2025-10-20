Strozza, funerali di Pamela Genini: proseguono le indagini sulle violenze subite dalla 29enne

– Saranno celebrati, nella(Bergamasca), i funerali di, la 29enne uccisa con una trentina di coltellate ilnella sua abitazione di via Iglesias a Milano da

Questa mattina la Procura di Milano ha concesso il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari. Domani, dalle 13, sarà allestita la camera ardente presso la “Sala del commiato Dadda Boffelli” di Villa d’Almè (Bergamo).

Intanto, oggi in Procura a Milano sono iniziate le audizioni di persone informate sui fatti, tra cui amici e amiche della vittima. Le testimonianze saranno fondamentali per gli investigatori della Polizia, coordinati dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, per ricostruire l’anno e mezzo di violenze, pestaggi e vessazioni messe in atto da Soncin, che minacciava di morte Pamela e sua madre ogni volta che la giovane tentava di allontanarsi.

Le audizioni partiranno in tarda mattinata, dopo una riunione operativa tra investigatori e inquirenti, anche in vista di una serie di acquisizioni documentali mirate a trovare riscontri sulle violenze subite dalla 29enne: dalla pistola puntata al ventre a un tentativo di accoltellamento, fino a un’aggressione in un albergo dell’Isola d’Elba, dove, secondo il racconto di un amico della vittima, Soncin avrebbe tentato di buttarla giù dal balcone.

Oltre ai tabulati telefonici, la Procura dovrà raccogliere documentazione su vita, affari e ultimi spostamenti di Soncin, nonché sul pestaggio subito da Pamela a Cervia nel settembre 2024, tra cui il referto dell’ospedale di Seriate (Bergamo), dove la giovane si presentò con un dito rotto e denunciò le violenze subite, senza però sporgere formale denuncia.

Sulle eventuali falle nella mancata attivazione delle procedure di protezione, tra Bergamo e Ravenna, tra cui il ‘codice rosso’ e l’apertura di un’inchiesta a carico di Soncin, indaga la Procura di Bergamo, con un fascicolo al momento senza ipotesi di reato né indagati.