Storico accordo di pace in Medio Oriente: liberati tutti gli ostaggi. Trump esulta

Tel Aviv - Dopo 738 giorni di prigionia, tutti gli ostaggi in mano a Hamas sono stati liberati. Gli ultimi 20 detenuti sono stati rilasciati ieri in cambio di 1.968 prigionieri palestinesi, suscitando gioia a Tel Aviv, in Cisgiordania e a Gaza.

Il presidente Usa Donald Trump, accolto come un eroe in Israele, ha parlato alla Knesset, definendo l’evento “l’alba storica di un nuovo Medio Oriente”. Successivamente, il tycoon si è recato a Sharm el-Sheikh, dove ha firmato l’accordo di pace insieme a leader europei e arabi; il premier israeliano Netanyahu era assente.

La premier italiana Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza dei fatti concreti nella costruzione della pace, ringraziando Trump per il lavoro svolto. Il presidente statunitense ha lodato la premier definendola “una leader molto forte che sta facendo un bel lavoro”.

L’evento segna un momento storico e una nuova fase di dialogo nella regione, con la speranza di consolidare la pace dopo anni di conflitti e tensioni.